Juve e non solo: processo plusvalenze, c’è la data dell’udienza

Dopo il polverone che ha subito la Juventus, con le dimissioni dell’intero consiglio, il calcio italiano rischia di vivere un altro brutto momento della propria storia.

Ieri, la procura federale, aveva proposto ricorso per revocazione parziale nei confronti di Juve, Sampdoria, Pro Vercelli, Genoa, Parma, Pisa, Empoli, Novara e Pescara in merito alla decisione assunta nel maggio scorso dalla Corte federale, per quanto riguarda il caso legato alle plusvalenze. In base a quanto emerso durante i controlli sui documenti, ci sarebbero nuovi elementi per condannare la Juventus e gli altri club coinvolti.

Udienza fissata: 52 dirigenti coinvolti

Come detto, sono 52 i dirigenti coinvolti, con l’udienza che, stando a quanto riportato dall’Ansa, è stata fissata per il prossimo 20 gennaio.

Questa udienza, porterà alla richiesta di una condanna per tutti i club che si trovano coinvolti. Sarebbe un brutto colpo per il calcio italiano, che rischia di scrivere un’altra pagina nera della propria storia.