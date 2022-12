CMNEWS | Milan, ‘colpo’ per l’attacco: accordo e firma a un passo

Possibile blitz a fine del bomber col suo entourage. Maldini vuole chiudere una volta per tutte la trattativa

In casa Milan c’è apprensione per le condizioni di Maignan. Il portiere francese è ancora alle prese con il problema al polpaccio, coi rossoneri che hanno previsto nuovi esami fra un paio di settimane per verificare nel dettaglio le sue condizioni. Ad oggi è a rischio per la Supercoppa con l’Inter. Al contempo si lavora ai rinnovi: vicino quello di Bennacer, con l’ultima offerta di Maldini e soci salita a circa 3,8 milioni di euro contro una richiesta di 4,5 milioni bonus inclusi.

Qualche passo in avanti sarebbe stato fatto anche per Rafael Leao, come l’algerino in scadenza a giugno 2024 nconhé nel mirino di Psg e club inglesi, Chelsea su tutti. Cioè l’ex squadra di Olivier Giroud, uno dei grandi protagonisti con 4 gol del Mondiale in Qatar. Trentasei anni e non sentirli, il bomber francese sta vivendo una seconda giovinezza tra Nazionale e Milan.

L’anno scorso il classe ’86 fu uno dei trascinatori nella cavalcata Scudetto, possiamo dire tranquillamente che la doppietta nel derby fu determinante se non decisiva per la conquista del tricolore da parte della squadra di Pioli, di cui è stato fin qui un intoccabile complici anche le difficoltà fisiche del neo arrivato Origi e l’assenza di Ibrahimovic.

Giroud è in scadenza a giugno (stipendio 3,5 milioni netti) ma, come raccolto da Calciomercatonews.com, il suo entourage e il club rossonero sono davvero a un passo dall’accordo per il prolungamento di un’altra stagione.

Calciomercato, rinnovo Giroud: blitz a Casa Milan

Una fonte vicina al centravanti di Chambery parla di possibile blitz a Casa Milan di Giroud e agenti negli ultimi giorni di questo mese di dicembre.

Nella sede rossonera in via Aldo Rossi, il vice Campione del Mondo si presenterebbe avendo già un’intesa per il prolungamento fino al 2024. Dunque per ultimare di persona, e non per via telematica, le ultime pratiche burocratiche. In parole povere, firmare il nuovo contratto.