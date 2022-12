Maldini brucia la Juve: scambio immediato con Mourinho

Il Milan è pronto all’offerta che può mandare al tappeto la Juventus: scambio immediato con la Roma di Mourinho

L’attenzione del Milan è già rivolta alla sfida dell’Arechi contro la Salernitana. Giorni caldi per i rossoneri, pronti anche a gettarsi sull’imminente sessione di calciomercato.

Gennaio può portare sorprese al club di via Aldo Rossi che deve fare i conti con quelle che, tra uscite ed entrate, saranno le operazioni che muteranno la rosa di Pioli. Attenzione sempre a Rafael Leao, in scadenza nel 2024 e lontano dal rinnovo con la società meneghina. Dal destino del portoghese dipenderanno molte delle strategie di Maldini e Massara che, tuttavia, hanno già in mente un nome per rinforzare la corsa destra di difesa. Per far ciò, il profilo che con ogni probabilità verrà sacrificato è quello di Alexis Saelemaekers, valutato intorno ai 15 milioni di euro e non considerato insostituibile da Pioli. Il giovane belga, 9 presenze con 2 reti e 1 assist vincente fino a questo momento, può essere proposto alla Roma per arrivare a Rick Karsdorp. Il rapporto tra il laterale olandese e Mourinho è ormai compromesso, con una cessione inevitabile già nel mese di gennaio.

Offerta per Karsdorp: la Roma risponde al Milan

Karsdorp piace tantissimo alla Juventus ma il Milan è pronto ad accelerare, anticipando la concorrenza della ‘Vecchia Signora’ e inserendo nell’affare proprio il cartellino di Saelemaekers.

La posizione della Roma, in tal senso, è però chiarissima. Il terzino non si muoverà se non per una proposta di soli cash: la formula dello scambio, quindi, non interessa alla società capitolina in vista di gennaio. In attesa di riabbracciare Calabria, reduce da un lungo infortunio, il Milan resta attento sull’idea legata a Karsdorp: la Roma alza però il muro, lo scambio difficilmente si concretizzerà, per la gioia della Juventus che si ritroverebbe in piena corsa per il classe 1995.