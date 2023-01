Cessione già a gennaio: offerta a sorpresa per il bomber del Napoli

Il calciomercato è pronto ad entrare nel vivo, con le società che stanno valutando possibili nuovi innesti da regalare ai rispettivi allenatori.

Il calciomercato è pronto a partire con la sua sessione invernale, permettendo alle società di rinforzarsi in vista della seconda parte di stagione.

Tra le società europee più attive troviamo l’Everton, che ha tutta l’intenzione di provare a regalare qualche rinforzo a mister Lampard. I Toffees si trovano al sedicesimo posto in classifica a due punti dalla zona retrocessione, e questo ha spinto la società a ricercare calciatori che possano dare una sterzata positiva alla stagione. Il reparto che il club intende rinforzare è l’attacco, con l’obiettivo numero uno che sembra essere stato individuato.

L’Everton guarda in Serie A: occhi su Simeone

Come detto, l’Everton sta pensando di regalare qualche innesto importante a Franck Lampard, con l’attacco che è il reparto che necessita di maggiori rinforzi.

Stando a quanto riporta il quotidiano britannico Mirror, infatti, i Toffees hanno messo gli occhi su Giovanni Simeone, in forza al Napoli. Le grandi stagioni del Cholito, prima con il Verona dove ha realizzato 17 reti, e in questa stagione con i partenopei dove ha messo a segno 6 reti in 13 partite giocate tra campionato e Champions League, hanno portato molti club europei sulle sue tracce. Con Calvert-Lewin spesso infortunato e con Maupay che sta faticando, l’Everton necessita di maggiori rinforzi in fase offensiva. Arrivare a Simeone, però, non è affatto semplice, in quanto il Napoli dovrebbe prima riscattarlo dall’Hellas Verona. Un’altra ragione che rende difficile la trattativa, sta nel fatto che il Napoli difficilmente deciderà di privarsi dell’argentino a metà stagione. La cosa certa è che gli inglesi un tentativo lo faranno, ma sarà difficile convincere De Laurentiis. Il mercato è pronto ad entrare nel vivo.