Erede Vlahovic dalla Premier: lo ‘porta’ Kean

Il futuro di Dusan Vlahovic potrebbe essere lontano dalla Juventus: l’erede potrebbe arrivare dalla Premier League e lo porta Kean

La Juventus inizia a pensare al futuro della propria rosa mentre il 2022 sta per terminare e il 2023 partirà con l’apertura del calciomercato invernale. Ovviamente sulle scelte bianconere inciderà molto anche la situazione societaria, legata all’inchiesta Prisma e tutto ciò che ne conseguirà.

Nel frattempo a giugno uno dei giocatori bianconeri sacrificabili potrebbe essere Dusan Vlahovic, attaccante che fino ad ora non ha soddisfatto le aspettative. A portare l’erede del bomber serbo potrebbe essere Moise Kean. Colpo dalla Premier League per il post Vlahovic.

Calciomercato Juventus, Scamacca erede di Vlahovic: Kean come sponsor

Il futuro di Dusan Vlahovic in estate potrebbe cambiare di nuovo. L’attaccante serbo potrebbe essere sacrificato dalla Juventus davanti all’offerta giusta. Così i bianconeri iniziano a guardarsi intorno per il possibile erede e potrebbero puntare il mirino in Premier League con l’aiuto di Moise Kean.

Infatti l’attaccante della Juventus ha appena cambiato procuratore passando alla scuderia di Lucci, stessa di Gianluca Scamacca. L’attaccante ex Sassuolo al West Ham fatica a scavalcare Michael Antonio nelle gerarchie degli Hammers, così la Juventus in estate potrebbe metterlo nel mirino per sostituire Vlahovic, qualora dovesse partire. La valutazione potrebbe aggirarsi intorno ai 35-40 milioni, tesoretto che potrebbe entrare con la cessione del serbo.