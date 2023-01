Ronaldo fa ‘tremare’ la Juve: maxi offerta e firma con l’Al-Nassr

Cristiano Ronaldo chiama l’ex compagno all’Al-Nassr: l’offerta fa tremare i bianconeri

Cristiano Ronaldo ha scelto l’Arabia. L’Al-Nassr ha acquistato il fenomeno portoghese con un contratto faraonico ma potrebbe non essere finita qua.

Gli arabi sembrano intenzionati ad andare anche oltre Cristiano Ronaldo e potrebbero accontentare anche la richiesta del portoghese che avrebbe chiesto un suo ex compagno all’Al-Nassr. Il giocatore in questione è Danilo, difensore della Juventus e reduce dal Mondiale col Brasile. Il brasiliano è indispensabile per Massimiliano Allegri che lo utilizza sia da centrale nella difesa a 3 che da terzino o all’occorrenza da centrocampista. Il classe ’91 è in scadenza nel 2024 e ancora non è stato raggiunto un accordo con i bianconeri per il rinnovo.

Ronaldo chiama Danilo all’Al-Nassr

Danilo sembra vicino al rinnovo con la Juventus ma Cristiano Ronaldo vorrebbe averlo come compagno di squadra all’Al-Nassr.

Certamente la chiamata di un grande calciatore come il portoghese potrebbe far vacillare il difensore brasiliano. Ancor di più potrebbe farlo l’eventuale offerta dell’Al-Nassr che sarebbe disposto ad accontentare la richiesta di Ronaldo e portare Danilo in Arabia. Molto dipenderà dalla volontà del calciatore ma anche dai piani della Juventus. Ronaldo e Danilo sono stati compagni in bianconero, istaurando un buon rapporto che potrebbe far la differenza nella decisione del brasiliano.