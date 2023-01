Lukaku guarda al futuro: la scelta è già stata fatta

Il campionato si appresta a ricominciare dopo lo stop per il mondiale in Qatar e, per alcuni calciatori, sarà la giusta occasione per tornare ad essere importanti.

Oltre al calciomercato, si appresta a ripartire anche la Serie A, dopo lo stop per via dei mondiali in Qatar. Per alcuni calciatori, la seconda parte di stagione potrebbe essere la giusta occasione per tornare ad essere decisivi.

Uno dei più attesi è sicuramente Romelu Lukaku, che cercherà in tutti i modi di riprendersi l’Inter. L’attaccante belga non si è reso protagonista di una buona prima parte di stagione, dove ha collezionato solamente cinque presenze mettendo a segno due reti. Tutto questo, ovviamente, è anche per l’infortunio che non gli ha permesso di poter aiutare i nerazzurri, ma in questa seconda parte di stagione spera di tornare protagonista.

Lukaku scalpita: “devo fare tutto il necessario”

Come detto, Romelu Lukaku ha tutta l’intenzione di tornare protagonista con la maglia nerazzurra in questa seconda parte di stagione.

L’attaccante belga ha rilasciato un’intervista a Sky Sport, parlando del suo futuro e dei tifosi nerazzurri, dichiarando che “i tifosi dell’Inter sono veramente speciali, per me i migliori che ho incontrato. Anche se siamo in difficoltà loro sono sempre lì ad aiutare la squadra. Per me è stata una sorpresa, pensavo fossero ancora arrabbiati con me, ma loro sanno che ho sempre avuto l’Inter nel cuore anche se sono andato via. Ho avuto qualche conversazione con i compagni, a loro ho detto la verità sul perché sono andato via e perché sono tornato. Spero di rimanere anche in futuro, per me l’Inter vale tutto. Adesso devo fare tutto il necessario, assieme alla squadra, perché l’Inter vinca e poi vedremo”.