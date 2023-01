Spalletti stravolge il centrocampo: doppietta e colpo Mondiale

Il Napoli è sicuramente la squadra che ha meglio giocato nella prima parte di stagione, ma nonostante questo c’è bisogno di pianificare il calciomercato in entrata

Spalletti è sicuramente l’allenatore con meno problemi al momento, forte della sua prima posizione in classifica e di un gruppo che si è ben amalgamato.

Tuttavia l’allenatore toscano vuole preparare il terreno per il prossimo anno e consolidare quanto di buono fatto fino a ora. Nonostante le partenze importanti di Mertens, Insigne, Koulibaly e Fabian Ruiz, i partenopei sono usciti rafforzati dalla campagna acquisti estiva. Ora Spalletti si concentra su due colpi a centrocampo, che proietterebbero il Napoli ad alti livelli in modo definitivo.

Spalletti esagera, Ndombelé e Ounahi in lista

Tanguy Ndombelé è in prestito dal Tottenham di Antonio Conte e, nonostante ci abbia messo un po’ ad ambientarsi, è diventato un pilastro per Luciano Spalletti e il suo centrocampo. I partenopei possono esercitare il diritto di riscatto a giugno e Conte, di contro, non sembra intenzionato a porre grandi attriti in merito a un trasferimento definitivo. Il Napoli – sborsando 30 milioni – può riscattare il centrocampista franco-congolese a giugno, ma il colpo su cui Spalletti è più concentrato in realtà si chiama Azzedine Ounahi, reduce da un fantastico Mondiale in Qatar.

In forza all’Angers, il ventiduenne ha visto la sua valutazione schizzare alle stelle dopo il trofeo intercontinentale, ma il Napoli rientra a tutti gli effetti tra le pretendenti italiane. Come riportato da calciomercato.it i partenopei fanno compagnia all’interesse mostrato anche da Inter e Milan, con i nerazzurri che si sono visti chiedere una cifra di 45 milioni per il cartellino del marocchino. Ovviamente la cifra è molto alta per tutti e tre i club di A, ma l’Angers è forte di un contratto con scadenza fissata al 2026. L’Angers acquistò Ounahi per soli 350.000 euro dall’Avranches, pertanto potrebbe anche sedersi al tavolo e abbassare un poco le pretese. Le prossime settimane comunque saranno decisive.