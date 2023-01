Milinkovic e non solo: la capolista piazza il doppio colpo, Juve ko

Il calciomercato entra nel vivo con la sessione invernale ma, le società, sono già proiettate al mercato del futuro in vista della prossima stagione.

Oltre al mercato di riparazione, però, molti club sono già proiettati al prossimo mercato estivo in vista della prossima stagione. Tra le società più attive in questo senso troviamo l’Arsenal, che sta già pianificando il mercato futuro in modo da accontentate il tecnico Arteta. A tal proposito, il mister dei Gunners sembra aver già individuato nel nostro campionato i rinforzi giusto per il proprio centrocampo.

L’Arsenal fa spesa in Italia: Milinkovic Savic e Rabiot gli obiettivi

Stiamo parlando del biancoceleste Sergej Milinkovic Savic e del bianconero Adrien Rabiot. Il centrocampista della vecchia signora, vedrà scadere il proprio contratto il prossimo giugno, rendendolo libero di poter firmare a zero con qualsiasi club a partire da febbraio. Questa situazione stuzzica e non poco i gunners, che hanno tutta l’intenzione di provare a portarlo a Londra. Diverso, invece, è il discorso legato al 21 biancoceleste, il cui contratto scadrà nel 2024. Il presidente Lotito ha sempre ribadito di valutare il centrocampista circa 100 milioni di euro, ma gli inglesi sono convinti di poterlo prendere ad un prezzo inferiore vista la scadenza a breve. Insomma, l’Arsenal sembra decisa a fare la spesa nel campionato italiano, con la Lazio che dovrà essere in grado di resistere alle offerte che si apprestano ad arrivare per il serbo. Il mercato del futuro è già pronto ad entrare nel vivo.