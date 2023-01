Sembra uno sgarbo, ma può diventare un aiuto: così Lautaro può restare all’Inter

L’assalto del Manchester United per Marcus Thuram potrebbe avere i suoi effetti anche sul futuro di Lautaro Martinez. Le ultimissime notizie di calciomercato sul campionato italiano di Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi sfida il Napoli di Luciano Spalletti in occasione della sedicesima giornata del campionato italiano di Serie A.

I nerazzurri, che riprendono il loro cammino dopo la sosta per il Mondiale, nella seconda parte di stagione dovranno fare molto affidamento su Lautaro Martinez, stella della squadra e fresco campione del Mondo con la maglia dell’Argentina di Lionel Messi, mattatore assoluto in Qatar. Il centravanti di Bahia Blanca, che ha vissuto una prima parte di anno fatta un po’ di alti e bassi, cerca la giusta continuità per imporsi e dare uno strappo importante ai risultati della sua squadra nella seconda parte di campionato e in Europa, dove la Beneamata sarà impegnata agli ottavi di finale contro il Porto in Champions League. Sullo sfondo c’è sempre il calciomercato con Lautaro che fa gola a molti top club del panorama continentale, uno di questi è il Manchester United di Ten Hag, in pieno rilancio in Premier League. I Red Devils però, facendo uno “sgarbo” proprio all’Inter di Inzaghi, potrebbero (e sembra un paradosso) dare invece una mano ai nerazzurri in vista del futuro proprio del Toro: andiamo a scoprire perché.

Calciomercato Inter, lo United ‘entra’ nel futuro di Lautaro

Nelle ultime ore si è parlato molto di una possibile offerta del Manchester United al Gladbach per il cartellino di Marcus Thuram. L’attaccante francese, obiettivo di calciomercato da tempo anche di Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, potrebbe quindi trasferirsi in Inghilterra per quella che sarebbe una beffa per la Beneamata, ma che aprirebbe ad una nuova occasione.

Sì perché con l’arrivo di Thuram in maglia Red Devils, il Manchester United potrebbe uscire dalla corsa per Lautaro Martinez aumentando le possibilità di permanenza del giocatore argentino anche in vista della prossima stagione.