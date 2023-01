Tra campo e mercato ⚪️⚫️, via all’affare immediato 👀

La Juventus in campo a Cremona, nuovo possibile affare con il club lombardo dopo Nicolò Fagioli

“Ripartiamo dopo 52 giorni di stop, tra l’altro con una partita complicata e difficile perché la Cremonese nelle ultime due partite in casa non ha subito gol”.

“Col Napoli ha fatto una partita tosta, ha preso 4 gol ma quasi tutti alla fine della partita. Tira molto in porta perché è quinta in classifica come tiri in porta, crossa molto, è una squadra aggressiva. Dobbiamo avere grande rispetto e umiltà, è la ripresa e sarà comunque una partita complicata”. In conferenza stampa, alla vigilia di Cremonese-Juve, Massimiliano Allegri ha messo in guardia i suoi per la ripresa del campionato e la trasferta di Cremona. I bianconeri ancora in emergenza nonostante la lunga sosta per il Mondiale, con tanti big assenti, da Bonucci e Cuadrado a Pogba e Vlahovic. L’ultimo forfait è quello dell’ultimo arrivato alla Continassa, Angel Di Maria. Sarà anche la partita del grande ex, Nicolò Fagioli, che potrebbe non rimanere l’unico affare tra i due club sul mercato.

Calciomercato Juve, tentativo della Cremonese per Gatti

In estate la Cremonese ha provato a riportare Fagioli in Lombardia, e già a gennaio potrebbe riaprirsi l’asse di calciomercato tra i due club.

Non per il centrocampista però, che si è ormai conquistato un posto fisso nella rosa di Massimiliano Allegri. Il nuovo tentativo della Cremonese potrebbe essere fatto per Federico Gatti. Per il difensore si è già parlato di una possibile cessione in prestito e, in questo caso, in pole potrebbe esserci proprio il club lombardo. Staremo a vedere.