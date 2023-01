Zidane torna in corsa: Juventus colta di sorpresa

Zinedine Zidane continua a essere il sogno della Juventus per la panchina, ma il francese torna in corsa per un altro ruolo

Il futuro della panchina della Juventus continua a essere incerto. La situazione societaria è ormai ben nota a tutti, con l’inchiesta Prisma che ha provocato il terremoto all’interno del club bianconero. A rimanere al loro posto sono stati solo Federico Cherubini, direttore sportivo, e Massimiliano Allegri, allenatore della prima squadra.

Il futuro di Allegri ora dipenderà, come sempre, dai risultati ottenuti in campo. Ma la società continua a guardare con interesse al sogno Zinedine Zidane, ancora senza squadra. Una svolta però per l’allenatore francese potrebbe arrivare a breve.

Juventus, Deschamps rifiuta il rinnovo: torna in corsa Zidane per la Francia

La finale persa contro l’Argentina per la Francia continua inevitabilmente a pesare. Partita con i favori del pronostico, la Nazionale francese è uscita sconfitta ai rigori, perdendo l’occasione di vincere il secondo Mondiale consecutivo. Anche da questa vittoria probabilmente dipendeva il futuro di Didier Deschamps, il cui contratto con la Nazionale è ora scaduto.

L’incontro con la Federazione francese è già avvenuto, ma ci sarebbe un ostacolo a bloccare il rinnovo. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Foot01.com’, Deschamps non vorrebbe prolungare fino al 2024, data del prossimo Europeo, ma fino al 2026, quando si giocherà il prossimo Mondiale. Questo potrebbe essere un ostacolo per il rinnovo e in corsa potrebbe tornare proprio Zinedine Zidane per la panchina della Francia, facendo sfumare di conseguenza anche il sogno della Juventus.