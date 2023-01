Attacco e contrattacco inglese: 180 milioni, Juve annichilita

Le ultime di calciomercato vedono protagonista anche il club bianconero. Tutto a gennaio, con cifre da urlo sul tavolo: ecco tutti i dettagli

Il calciomercato di gennaio? Come gli ultimi, dominio inglese. Il divario con le altre, fatta eccezione per Real-Barcellona e Paris Saint-Germain, è sempre più ampio. Possiamo definirlo già enorme, ma destinato ad aumentare negli anni a venire. La Serie A è retrocessa a periferia del mercato, a ‘vittima’ sportiva e beneficiaria – vedendola in chiave bilancio – economica delle spese pazze targate UK.

Tale ruolo può toccare anche alla Juventus, negli ultimi mesi travolta dalle inchieste sulle plusvalenze fittizie e sul presunto make-up ai disastrati conti che hanno portato all’azzeramento del Cda e al successivo ingresso di un management squisitamente composto da cosiddetti ‘tecnici’. Un modo più diplomatico per definire dirigenti che non capiscono una beata h di calcio.

Tornando alle cose serie, ovvero al mercato, ecco che i bianconeri rischiano di venir travolti dall’uragano Premier. Precisamente dalla capolista, l’Arsenal, intenzionata a rispondere a dovere al colpo del Liverpool, l’olandese Cody Gakpo e soprattutto a quelli dei cugini del Chelsea. Da Badiashile dal Monaco a Enzo Fernandez dal Benfica, quest’ultimo affare record per l’Inghilterra visto che si raggiungeranno quasi i 130 milioni di euro. All’offensiva dei ‘Blues’, i ‘Gunners’ potrebbero dunque rispondere… Con una controffensiva che può partire da Youri Tielemans, regista belga in scadenza col Leicester e nei radar dei bianconeri. Per alcune fonti è già bloccato per giugno, coi londinesi che potrebbero però anticipare i tempi versando una ventina di milioni nelle casse del Leicester.

Da Tielemans si passa alla ‘ciccia’ vera, cioè a Dusan Vlahovic da tempo oggetto del desiderio di Arteta. Il serbo non ha instaurato un gran feeling – tattico, in particolare – con Allegri, c’è chi sostiene che si sia pentito di aver scelto Torino come tappa post Firenze e di essere dunque disposto ad andar via dopo appena un anno. Per far vacillare la Juve servirebbe una proposta da almeno 70-80 milioni di euro.

A Vlahovic, l’Arsenal potrebbe garantire un contratto di cinque anni e mezzo da ben 9 milioni netti a stagione. Naturalmente il grande obiettivo dei ‘Gunners’ in questa finestra invernale rimane sempre Mudryk, straordinario talento ucraino in forza allo Shakhtar.

Il club di Donetsk vuole 100 milioni, ma alcune fonti danno possibile un accordo intorno agli 80 milioni di euro bonus inclusi. Da Tielemans a Vlahovic passando per Mudryk, la capolista di Premier potrebbe in sostanza tirar fuori la bellezza di 180-200 milioni di euro. Qualcosa in più nel caso volesse accaparrarsi subito pure Ndicka, difensore dell’Eintracht di piede mancino in scadenza a giugno. Pure il francese piace ai bianconeri, oltre che al Milan.