Ancelotti spaventa il Napoli: 80 milioni per il big

Il Real Madrid punta il mirino sulla capolista della Serie A, il Napoli: 80 milioni per portare via il big dall’Italia

Riparte il campionato italiano, con la Serie A impegnata tutta oggi nella 16esima giornata. Al momento a guidare la classifica è sempre il Napoli, che questa sera affronterà l’Inter nel big match di giornata. I partenopei ovviamente hanno i favori del pronostico dopo quanto fatto vedere nella prima parte di stagione.

Ovviamente l’importante rendimento della squadra di Spalletti ha portato i riflettori del calciomercato ad accendersi sui protagonisti in rosa. In particolare sembrerebbe essere il Real Madrid a puntare il mirino in casa Napoli, preparando ben 80 milioni per il colpo in attacco.

Calciomercato Napoli, attenzione al Real Madrid: pronti 80 milioni per Kvaratskhelia

Il Napoli ha trovato un vero e proprio gioiello in Kvicha Kvaratskhelia. L’attaccante georgiano ha avuto un impatto mostruoso in Serie A, segnando 8 gol e mettendo a segno 10 assist in 17 partite con la maglia azzurra.

Inevitabilmente un talento del genere e un’esplosione così importante in Serie A non poteva che attirare l’attenzione di diversi club su di lui. In particolare a osservarlo è Carlo Ancelotti. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, il Real Madrid sarebbe pronto a mettere sul piatto ben 80 milioni di euro per strappare Kvaratskhelia al Napoli. Dunque prime sirene preoccupanti per il gioiello georgiano, che per ora De Laurentiis si tiene stretto per cercare di coronare il sogno scudetto in questa stagione.