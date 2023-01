HIGHLIGHTS | Capitoline agli opposti: Roma in sicurezza, colpaccio Lecce sulla Lazio

Il commento, i risultati e gli highlights delle partite delle 14:30 e delle 16:30 della sedicesima giornata del campionato di Serie A in ripresa dopo la sosta Mondiale

I due anticipi del mezzogiorno Salernitana–Milan (1-2) e Sassuolo–Sampdoria (1-2) hanno ufficialmente riperto le ostilità del campionato di Serie A dopo la lunga sosta dedicata alla disputa dell’edizione qatariota del Campionato del Mondo. A seguire hanno preso il via i match Torino–Verona, terminato sul punteggio di 1-1 con reti di Mirancuk e Djuric, e Spezia–Atalanta, conclusosi sul 2-2 con le reti di Gyasi, Nzola, Højlund e Pasalic.

In territorio piemontese la formazione granata riesce a riacciuffare dopo venti minuti dall’inizio della ripresa gli ospiti, passati in vantaggio nel corso del primo tempo con l’unico vero guizzo della partita. La clamorosa occasione fallita da Lukic a pochi minuti dalla fine rompe definitivamente il sogno di vittoria per gli uomini di Juric. Assolutamente scoppiettante l’altro incontro parallelo delle 14:30, con la formazione ligure che segna due reti di vantaggio grazie alla vincente accoppiata d’attacco e domina anche buona parte della ripresa. La prima beffa arriva al 77′, quando poi la rimonta dei bergamaschi viene completata nel pieno recupero della seconda metà di gioco sugli sviluppi di un’azione coraggiosa.

Ben più controllata è invece la partita della Roma contro il Bologna, mai ritenutosi pericoloso o degno di nota nel corso della prima metà di gioco. Il rigore messo a segno da Pellegrini al 6′ concede a Mourinho un’importante vittoria in chiave Europa. Non può dire lo stesso l’altra capitolina Lazio: passata in vantaggio grazie ad un ritrovato Immobile, gli uomini di Sarri si fanno condizionare dall’arrembante spirito del Lecce finché non soccombono ad una pesantissima rimonta di due reti ad opera di Strefezza e Colombo.

Sedicesima giornata di Serie A: highlights, tabellino e classifica

A seguire tutti i risultati delle partite pomeridiane delle 14:30 e delle 16:30.

Torino-Verona 1-1

45′ Djuric (V); 64′ Miranchuk (T)

Spezia-Atalanta 2-2

8′ Gyasi (S), 31′ Nzola (S); 77′ Højlund (A), 92′ Pasalic (A)

Roma-Bologna 1-0

6′ Pellegrini (R)

Lecce-Lazio 2-1

14′ Immobile (LAZ); 57′ Strefezza (LEC) , 71′ Colombo (LEC)

Classifica: Napoli 41*, Milan 36, Juventus 31*, Inter 30*, Lazio 30, Roma 30, Atalanta 28, Udinese 24*, Torino 22, Fiorentina 19*, Bologna 19, Lecce 18, Empoli 17*, Salernitana 17, Monza 16*, Sassuolo 16, Spezia 14, Sampdoria 9, Cremonese 7*, Verona 6.

Seguiranno gli highlights delle partite.