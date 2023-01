Pastorello rivoluziona l’Inter: un rinnovo e un addio

L’Inter potrebbe rivoluzionare la propria difesa seguendo le indicazioni del procuratore Pastorello: un rinnovo e un addio

La stagione dell’Inter riparte con una speranza scudetto in più. Infatti la vittoria di ieri contro il Napoli ha permesso alla squadra di Inzaghi di riaprire la lotta per il posto, accorciando le distanze proprio dal club partenopeo. Nel frattempo però il calciomercato è entrato nel vivo e le trattative non si fanno attendere. In casa Inter potrebbe arrivare una rivoluzione importante soprattutto in difesa, dove il futuro di diversi big potrebbe cambiare.

Al centro dell’attenzione c’è sempre il rinnovo di Milan Skriniar, ma non solo. L’agente Federico Pastorello potrebbe cambiare il destino di altri due nerazzurri.

Calciomercato Inter, Acerbi verso la conferma: de Vrij prepara le valigie

Il primo big match dell’anno, quello tra Inter e Napoli, ha regalato conferme anche al tecnico Simone Inzaghi. In casa Inter si continua a parlare del futuro della difesa nerazzurra, con diversi effettivi che ancora non conoscono il proprio futuro.

Uno di questi è Francesco Acerbi, che ieri ha giocato una partita sontuosa annullando di fatto Victor Osimhen. L’altro invece è Stefan de Vrij, che ieri non è sceso in campo e ormai sembrerebbe essere una seconda scelta per Inzaghi. Entrambi i giocatori sono rappresentati da Federico Pastorello e sono entrambi in scadenza di contratto. Per Acerbi però, dopo le ultime buone prestazioni, potrebbe arrivare la conferma e dunque il rinnovo di contratto. Mentre il prolungamento di Stefan de Vrij sembrerebbe essere sempre più lontano. Dunque destini inversi per i due difensori interisti.