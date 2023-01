Galliani non si ferma: prova a prenderlo subito dall’Inter

Il Monza di Adriano Galliani avrebbe messo nel mirino per questa finestra di calciomercato il profilo di Kristjan Asllani, centrocampista dell’Inter di Simone Inzaghi: le ultimissime notizie in Serie A

Il Monza ha vissuto finora una stagione sulle montagne russe in questo suo ritorno nella massima serie dopo il passaggio di proprietà nelle mani di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi.

La partenza, con Giovanni Stroppa in panchina, il tecnico che ha portato la Serie A in quel della Brianza, è stata davvero horror. Le prime gare stagionali hanno visto infatti un Monza impacciato e, apparentemente, con poche chance di riuscire a trovare la salvezza in questa prima stagione fra i top club della nostra nazione. Poi, la svolta. La dirigenza, con Adriano Galliani a capo, decide per un cambio di rotta deciso e totalmente inaspettato. Sulla panchina del Monza finisce, nonostante non abbia ancora il patentino per potervi allenare, Raffaele Palladino. L’ex giocatore del Genoa, che fa il suo esordio contro la Juventus di Massimiliano Allegri, trova una clamorosa vittoria che fa apripista alla stagione vera e propria dei lombardi in Serie A. Oggi, con una relativa tranquillità sul terzetto di coda, il Monza può pensare serenamente anche alla finestra attuale di calciomercato con Galliani che avrebbe messo nel mirino un giocatore attualmente in prestito all’Inter: stiamo parlando di Kristjan Asllani.

Calciomercato Monza, Galliani vuole Asllani: operazione possibile?

Il Monza, visto l’infortunio di Stefano Sensi, vorrebbe consegnare un altro playmaker di assoluto livello a mister Palladino e Asllani, considerando il poco spazio finora ottenuto con i colori della Beneamata, potrebbe essere il nome giusto. Anche nella serata di ieri infatti contro il Napoli, Simone Inzaghi ha preferito al calciatore albanese il più esperto Gagliardini.

A livello tecnico però potrebbero esserci delle difficoltà. Asllani è infatti approdato in nerazzurro con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato. Una modalità particolare che difficilmente aprirebbe le porte ad un trasferimento intermedio del giocatore della nazionale albanese in questa finestra di calciomercato invernale.