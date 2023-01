Pre-accordo con il Betis: Inter,Roma e Milan in ginocchio

Il calciomercato è entrato ufficialmente nel vivo, con le società che si stanno guardando intorno alla ricerca di possibili acquisti.

Il calciomercato di riparazione è ufficialmente iniziato, e per le società è la giusta occasione per rinforzarsi in vista della seconda parte di stagione.

I club italiani più attivi in questo senso sono Inter, Roma e Milan, che hanno tutta l’intenzione di rinforzare la rosa dei rispettivi allenatori, in modo da cercare di raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio stagione. Il reparto che le tre società vogliono rinforzare è il centrocampo, cercando calciatori in grado di aggiungere qualità in quella zona del campo. Il primo obiettivo sembra essere già stato individuato, con le tre big del nostro campionato che sono pronte a sfidarsi anche in sede di mercato. La concorrenza per il calciatore in questione, però, è folta, con un club spagnolo che sembra essere nettamente in vantaggio.

Il Betis ha un pre-accordo con Aouar: le italiane tentano il sorpasso

Come detto, le tre big del nostro campionato hanno intenzione di rinforzare il centrocampo, con l’obiettivo principale che sembra essere già stato individuato.

Stiamo parlando di Houssem Aouar, centrocampista francese del Lione classe 1998. Stando a quanto riporta il quotidiano Estadio Deportivo, però, il calciatore avrebbe un pre-accordo con il Betis Siviglia, pronto a prenderlo a parametro zero al termine della stagione. Le italiane cercheranno in tutti i modi di provare a convincere il Betis a cederlo già in questa sessione di mercato, in modo da strapparlo al club spagnolo. La squadra italiana che sembra maggiormente interessata ad acquistarlo è il Milan, che sta monitorando costantemente la situazione prima di presentare un’offerta ufficiale. Anche Inter e Roma hanno mostrato molto interesse per il classe 1998, ma al momento partono dietro i rossoneri. La cosa certa è che se le big del nostro campionato vogliono effettuare il sorpasso dovranno farlo già a gennaio, altrimenti il centrocampista è pronto a prendere l’aereo direzione Spagna. Il calciomercato sta entrando sempre più nel vivo, con le big italiane pronte a rinforzarsi a breve.