“La Juventus fa un miracolo”: scoppia la polemica in diretta

La Juventus ha trovato il jolly a Cremona grazie al gol di Milik da punizione: un’altra vittoria per accorciare sulle prime della classe, la polemica in tv

La compagine bianconera si avvicina sempre di più alla capolista Napoli: ora la Juventus è distante soltanto sette punti con lo scontro diretto al Maradona in programma il 13 gennaio. Altri tre punti importanti per Massimiliano Allegri, che potrà così pensare a consolidare la posizione in classifica per poi provare l’assalto alle primissime posizioni.

La Juventus, però, può recriminare anche di alcuni punti persi in maniera balorda come riportato in diretta su Pressing dal giornalista di Mediaset, Sandro Sabatini, che ha rivelato: “Date alla Juventus quattro punti, due con la Salernitana e due con la Roma. Quando ai bianconeri danno un rigorino, sono tutti bravi a gridare allo scandalo. Ma se ci sono situazione come contro la Salernitana, o anchce con la Roma, degli errori vengono dimenticati. Con quattro punti in più, fa il miracolo”. Una presa di posizione importante a favore della squadra guidata da Massimiliano Allegri, che intende dimenticare la prima parte di stagione per concentrarsi sul futuro recuperando anche top player da urlo come Chiesa prima e, si spera, poi Pogba. Ancora ai box anche Angel Di Maria, reduce da un Mondiale da protagonista, ma finora a Torino non è riuscito a dare il grande contributo.

Juventus, la voglia di ripartire nel 2023

Le ultime stagioni sono stati alquanto deludenti soprattutto in campo europeo con eliminazioni cocenti in Champions League. Ora i bianconeri cercheranno di andare fino in fondo per una vera e propria rivoluzione in estate. Anche Allegri si giocherà il suo futuro alla Juventus in questi mesi cercando di arrivare più in alto possibile sia in campionato che in Europa League.

Una voglia incredibile di tornare protagonista in maniera assoluta con la Juventus sempre pronta a resistere ai vari attacchi anche fuori dal terreno di gioco. La partita si giocherà su più fronti per essere così all’altezza di ogni competizione.