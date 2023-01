Juventus, ostacolo per l’addio: mancano le acquirenti

Il futuro di un calciatore della Juventus potrebbe complicare i piani in chiave calciomercato: mancano acquirenti per l’addio

Il calciomercato invernale riserva sempre sorprese e insidie per i club italiani. In casa Juventus l’obiettivo principale è riscattare un inizio di stagione complicato, cercando di tornare in corsa per lo scudetto. Nel frattempo nel calciomercato invernale si cercano i rinforzi giusti per la rosa di Massimiliano Allegri, che sicuramente ha diverse lacune.

Oltre agli acquisti saranno importanti le cessioni, con il futuro di un attaccante che potrebbe complicare e non poco i piani della Juventus. Ritorna dal prestito e mette nei guai i bianconeri.

Calciomercato Juventus, Pjaca lascia l’Empoli: i bianconeri cercano acquirenti

Ennesimo prestito fallimentare per Marko Pjaca, che sicuramente si è rivelato un acquisto flop per la Juventus. L’attaccante croato dopo i prestiti a Genoa e Torino non andati per il meglio, quest’anno anche all’Empoli continua a non trovare spazio. Così, secondo Nicolò Schira, l’attaccante sarebbe vicino a lasciare l’Empoli subito a gennaio.

Così per la Juventus potrebbe presentarsi il problema di piazzare nuovamente il giocatore, che sembrerebbe non avere molti estimatori. Espanyol, Mainz e Schalke avrebbero chiesto informazioni, ma il club tedesco avrebbe virato su altri giocatori. Così trovare un’altra squadra per Pjaca potrebbe diventare un importante problema per i bianconeri.