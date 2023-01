La Premier fa felice Allegri, in arrivo 28 milioni

Arrivano buone notizie per la Juventus e per Allegri, che puntano molto sul calciomercato in entrata, ma anche su quello in uscita

Non è certo un segreto che la Juventus abbia bisogno di colpi sul mercato, al contempo è altrettanto vero che il mercato in uscita può fare la differenza per le casse della dirigenza bianconera.

Allegri dovrà fare i conti con numerose partenze, già decise o probabili, così il discreto tesoretto che potrebbe arrivare dalla Premier indubbiamente farà comodo per il calciomercato in entrata. Sono in arrivo circa 28 milioni dal Chelsea.

Zakaria convince, il Chelsea ci pensa

Denis Zakaria era arrivato alla Juventus la scorsa stagione dal Borussia M’gladbach per circa 10 milioni di euro. Il centrocampista centrale della nazionale svizzera è stato girato in prestito al Chelsea, squadra con la quale attualmente sta disputato una stagione dignitosa.

Anche se il bottino del ragazzo è di 9 partite ufficiali giocate in questa stagione, la dirigenza dei blues sembra avere l’intenzione di riscattare il cartellino del ventiseienne di proprietà della Juventus. L’esercizio del riscatto comporterebbe per il Chelsea una spesa di 28 milioni, più eventuali 5 da aggiungere in caso di raggiungimento di determinati parametri. Lo scorso anno Zakaria, arrivato a metà stagione, disputò un buon campionato con Allegri disputando 12 partite tra Serie A e Coppa Italia, mettendo a segno 1 gol e firmando un assist. Ha da poco disputato il Mondiale con la nazionale svizzera, anche se in quel frangente si è visto in campo per soli 23 minuti contro la Serbia. La prossima metà di stagione sarà decisiva sia per il ragazzo, che per la Juventus, la quale ovviamente auspica un buon rendimento al fine di incassare quasi 30 milioni da stanziare per il mercato in entrata di giugno.