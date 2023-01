Il Milan va forte sul trequartista: maxi affare in Serie A

Il Milan di Stefano Pioli avrebbe messo nel mirino il profilo di Hamed Junior Traore, fantasista del Sassuolo: le ultimissime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A

Il Milan di Stefano Pioli, dopo la lunga sosta per il mondiale in Qatar che ha visto Giroud sfiorare il trofeo soltanto in finale, ha ripreso la sua marcia nel 2023 con la vittoria in casa della Salernitana di Davide Nicola firmata dalle reti di Rafael Leao e Sandro Tonali.

Tre punti molto importanti per il Diavolo che ha recuperato una certa distanza dal Napoli di Luciano Spalletti. Gli azzurri infatti sono stati battuti dall’Inter di Simone Inzaghi a San Siro per mano di Edin Dzeko, autore di una grande incornata all’inizio della ripresa. Nel frattempo siamo anche nelle prime battute della sessione invernale di calciomercato dove si imbastiscono anche le trattative che andranno a concludersi in estate. Il Milan, vista la situazione di Brahim Diaz, il cui prestito è in scadenza al termine della stagione, e quella di De Ketelaere, ancora non proprio al centro del progetto tecnico nonostante la grande cifra sborsata, potrebbe puntare forte sul nome di Hamed Junior Traore, fantasista del Sassuolo in scadenza nel 2024 con la maglia neroverde.

Calciomercato Milan, Traore nel mirino: Maldini prepara una maxi offerta

Hamed Junior Traore, dopo l’infortunio, è tornato a pieno regime nel motore del Sassuolo di Alessio Dionisi. I neroverdi però in questa stagione sembrano un po’ appannati rispetto alle scorse annate e ciò potrebbe portare i loro talenti a decidere di cambiare aria per trovare nuovi stimoli altrove. Traore, seguito da diversi top club italiani e non solo, sarebbe il nome perfetto per il Milan di Maldini che andrebbe a mettere sul piatto, per convincere il Sassuolo, i cartellini di Gabbia e Ballo-Touré con l’aggiunta di un conguaglio di circa 5 milioni di euro.

Un potenziale maxi affare che Carnevali però non sembra troppo intenzionato ad accettare. Il dirigente neroverde vorrebbe infatti almeno 15 milioni di euro cash per Traore.