L’ex bianconero non ha dubbi: “Juve in corsa per lo scudetto”

Dopo la settima vittoria consecutiva, e dopo il ko del Napoli, i bianconeri sono tornati clamorosamente in corsa per lo scudetto

Campionato riaperto. La vittoria di San Siro dell’Inter ai danni dell’ormai non più lanciatissimo Napoli ha di fatto consentito alle rivali di avvicinarsi alla vetta. La stessa Juve, fino a qualche partita fa attardatissima in classifica, è ora a ‘soli’ 7 punti dai partenopei.

L’ex bianconero Angelo Di Livio, intervenuto ai microfoni di Notizie.com, ha detto la sua su quella che si prevede possa ora essere un’appassionante corsa per il tricolore. Una contesa che vede in piena corsa le milanesi, con la Juve pronta ad inserirsi prepontemente in u discorso che sembrava chiuso.

Di Livio sulla corsa scudetto: le possibilità della Juve

“Una cosa è certa:i risultati dell’ultimo turno ci dicono che il campionato si è riaperto. E in questo momento sono davvero tante le squadre che possono lottare per lo scudetto. La notizia del giorno è la sconfitta del Napoli. La prima in campionato. Una battuta d’arresto ci può stare, soprattutto su un campo difficile come quello dell’Inter. E’ chiaro che gli azzurri continuano ad essere in testa e a fare bene. Ma ora la classifica si è accorciata“, ha esordito l’ex ‘Soldatino’ bianconero.

“La squadra di Inzaghi dopo la vittoria contro il Napoli torna prepotentemente in corsa nella lotta scudetto e fa anche un favore alle altre, al Milan e anche alla Juventus, che zitta zitta, pur non brillando e facendo tanta fatica, è tornata in classifica a recitare un ruolo da protagonista. A mio modo di vedere i bianconeri possono dire la loro anche nella corsa scudetto. Soprattutto se recupereranno gli infortunati“, ha concluso l’ex calciatore.