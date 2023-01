Il Bayern prepara lo scambio: doppia beffa per la Juventus

Il calciomercato ha ufficialmente aperto i battenti, e le società stanno studiando possibili colpi per rinforzare la propria rosa.

Uno dei club più attivi è il Bayern Monaco, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Nagelsmann. I bavaresi, al momento, si trovano al comando della Bundesliga con 34 punti e, per questo motivo, non hanno intenzione di restare a guardare in questa sessione di mercato. Il reparto che il Bayern intende rinforzare è la difesa, con il principale obiettivo che sembra essere già stato individuato dalla dirigenza.

Il Bayern forte su Disasi: ipotesi scambio

Come detto, il Bayern Monaco ha intenzione di rinforzare la propria difesa in questo mercato di riparazione, con l’obiettivo principale che sembra essere stato individuato.

Stiamo parlando di Axel Disasi, difensore centrale classe 1998 di proprietà del Monaco. Il club bavarese ha monitorato costantemente il calciatore, e ora sembra deciso a tentare l’assalto decisivo, tanto che a breve potrebbe far recapitare la prima offerta ufficiale. L’offerta che il Bayern potrebbe presentare al Monaco prevede l’inserimento di Pavard come contropartita tecnica. Il francese dei bavaresi non sembra intenzionato a rinnovare il proprio contratto e, per questo motivo, potrebbe essere inserito nell’affare che porterebbe Disasi al Bayern. Su entrambi i calciatori c’è anche l’interesse della Juventus, che li apprezza e non poco. La carta Pavard, per il Bayern, potrebbe essere la giusta chiave per portare a termine l’affare, con la Juventus che in questo modo si ritroverebbe a perdere due obiettivi importanti. Il calciomercato è pronto ad entrare nel vivo.