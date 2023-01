Irrompe Inzaghi: ecco lo sgambetto ad Allegri

Inter e Juventus non sono eterne rivali solamente sul campo da gioco, ma anche per quanto riguarda il calciomercato. Inzaghi tenta lo sgarbo verso i bianconeri, Allegri avvisato

Il mercato invernale è dedicato raramente a grossi colpi in entrata e anche se Juventus e Inter hanno qualche problema di organico, sicuramente riverseranno gran parte delle forze economiche per la finestra estiva di giugno.

I bianconeri però rischiano di vedere stravolti i piani per uno degli obiettivi dichiarati tempo fa, complice Simone Inzaghi, che come noto è alla ricerca di qualcuno che possa ricoprire la fascia in caso di partenza di Denzel Dumfries.

Fresneda sul taccuino di Inzaghi, Allegri trema

Terzino destro di grande prospettiva, Ivan Fresneda veste la casacca della prima squadra del Real Valladolid da questa estate. Cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, il terzino destro ci ha messo veramente poco a richiamare su di sé le attenzioni delle squadre più importanti.

Tra queste c’è anche il Borussia Dortmund, che raramente sbaglia i colpi per quanto riguarda le giovani leve, tuttavia la Juventus non è da meno. I bianconeri infatti stanno seguendo questo profilo da mesi e Allegri vorrebbe il ragazzo a Torino nella prossima estate. Le brutte notizie però arrivano proprio dal campionato di Serie A, perché Marotta e Inzaghi starebbero pianificando il colpo Fresneda nel caso in cui Denzel Dumfries dovesse dire addio alla squadra nerazzurra. Fresneda ha 18 anni e sarebbe il profilo adatto per chiunque abbia un progetto a lungo termine in cantiere, ma la clausola rescissoria di 30 milioni per ora tiene il ragazzo al sicuro. Il Real Valladolid però sarebbe disposto a trattare, in quanto sicuramente Fresneda comporterebbe una plusvalenza più che dignitosa per le casse del club, soprattutto grazie a un contratto con la scadenza fissata a giugno del 2025. Inzaghi e Allegri sono pronti a darsi battaglia.