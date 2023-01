Addio Skriniar, Inzaghi ha subito il piano B

Anche se è attualmente in corso il calciomercato invernale, a tenere banco è la finestra estiva. Soprattutto per l’Inter che dovrà affrontare la situazione contrattuale di alcuni giocatori, tra cui Milan Skriniar

Il difensore slovacco, che insieme a de Vrij vedrà il suo contratto scadere a giugno, è un pilastro fondamentale per la difesa di Simone Inzaghi.

Skriniar al contempo è osservato speciale e corteggiato da squadre di mezza Europa, con offerte milionarie di ingaggio già pronte e che rischiano di sancire l’addio del centrale per la stagione a venire. Simone Inzaghi però sembra essersi premurato di correre ai ripari con un piano B proveniente dalla Premier League.

Skriniar più lontano, Inzaghi punta Tomiyasu

Il futuro di Milan Skriniar è sempre più in bilico in casa Inter, la scadenza del contratto è ormai vicina e, in linea teorica, il calciatore sarebbe già libero di trattare e firmare con altre squadre.

Inzaghi non vuole assolutamente correre il rischio di trovarsi senza reparto difensivo per giugno – anche de Vrij è in scadenza – e per questo avrebbe già richiesto a Marotta di muoversi con largo anticipo. Su Skriniar ci sono praticamente tutte le big europee e da parte del PSG sembra esserci un’offerta molto più alta dell’ingaggio proposto dai nerazzurri per il rinnovo. Ecco che Marotta e Inzaghi si starebbero muovendo per piazzare un colpo a gennaio: Takehiro Tomiyasu. L’ex difensore del Bologna, ora in forza all’Arsenal, sarebbe il profilo ideale per il progetto Inter sia per età (24 anni), sia perché già pratico del massimo campionato italiano. Il difensore giapponese è valutato circa 30 milioni, ma il suo ingaggio annuale è in linea con il tetto ingaggi della società milanese. Molto dipenderà anche dalla volontà del ragazzo, che in ogni caso ha un contratto in scadenza nel 2025, pertanto non andrà certo via a prezzo scontato.