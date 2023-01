La difesa dell’Inter perde un pezzo: ‘paura’ Inzaghi, via subito

Le ultime di calciomercato sui nerazzurri si focalizzano sul reparto arretrato, che nonostante i tanti gol incassati resta uno dei punti di forza della squadra allenata dal piacentino

Nonostante i tanti gol incassati, 29 in tutto tra campionato e Champions, la difesa resta uno dei punti di forza dell’Inter di Simone Inzaghi. Il reparto si esalta nelle difficoltà, contro avversari di un certo calibro, come dimostra la prova pressoché perfetta di mercoledì contro il Napoli. Certo, è un po’ logorato dagli anni, dagli infortuni. Ed è precaria, poiché quasi tutti i calciatori che la compongono sono in scadenza di contratto.

Il più illustre, in scadenza, è naturalmente Milan Skriniar, dal quale Marotta e Ausilio si aspettano a breve una risposta definitiva alla proposta di prolungamento da circa 6 milioni di euro netti a stagione più bonus. “Non possiamo fare l’impossibile“, ha detto l’Ad in occasione del big match del ‘Meazza’ contro la capolista, segnale di un certo nervosismo in casa interista. Il Psg si è defilato ma non tagliato fuori, se lo slovacco rifiuta è pronto a mettere le mani sul cartellino. Campos ha voglia di ‘ripicca’ dopo i rifiuti estivi di Zhang e soci. Per lui sarebbe una grande soddisfazione prendersi Skriniar a zero.

L’altro centrale in bilico è Stefan de Vrij, al quale il club di viale della Liberazione ha formulato un’offerta da circa 4 milioni per i prossimi due anni. L’olandese valuterà, ma al contempo è allettato dall’idea di iniziare una nuova e stimolante avventura altrove. Magari in Premier League, dove peraltro avrebbe pure la possibilità di strappare un ingaggio migliore. Il suo nuovo agente, Federico Pastorello, potrebbe proprio cercare di piazzarlo nel massimo campionato inglese. Precisamente al Liverpool, nel quale in estate ha piazzato l’altro suo assistito Arthur.

Calciomercato Inter, de Vrij-Liverpool subito per il ko di van Dijk

In casa dei ‘Reds’ potrebbe trovare terreno fertile dato l’infortunio al bicipite femorale accorso al connazionale del 6 interista, Virgil van Dijk, nel corso del match col Brentford. Si parla di lungo stop per il 31enne, per questo Klopp potrebbe chiedere un sostituto di esperienza e di valore, acconsentendo all’arrivo di de Vrij subito

La proprietà potrebbe provare ad accontentarlo proponendo all’Inter 7-8 milioni di euro. In caso di rifiuto dell’Inter, il Liverpool potrebbe accordarsi con il classe ’91 in vista di giugno, cioè a parametro zero.