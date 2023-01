Colpo di scena: Vlahovic in prestito, lo fanno davvero

Permangono dei dubbi circa il futuro di Dusan Vlahovic, attaccante in forza alla Juventus: il top club chiede il trasferimento in prestito

Dusan Vlahovic non sta attraversando un periodo semplice. Il motivo riguarda ovviamente la sua condizione fisica, con la pubalgia che non gli permette ancora di tornare regolarmente a disposizione di mister Massimiliano Allegri. Un’assenza che, inevitabilmente, pesa abbastanza, sebbene Arkadiusz Milik continui a dimostrare di essere un elemento importantissimo e spesso decisivo nello scacchiere del tecnico livornese.

Non solo la pubalgia però: il percorso del bomber serbo con indosso la maglia della Juventus non è stato memorabile fino a questo momento. Ci si aspettava molto di più da un calciatore del genere, capace di spaccare letteralmente il campionato di Serie A e aiutare la Fiorentina targata Vincenzo Italiano a scalare molte posizioni in classifica. Aleggiano, però, delle ombre sul futuro del centravanti classe 2000 (compirà 23 anni il prossimo 28 gennaio), il quale presenta vari estimatori in giro per l’Europa. Specialmente in Premier League e qui entra in gioco il Chelsea di Graham Potter. La sensazione è che, di fronte ad un’offerta cospicua da almeno 70/80 milioni di euro – contratto in scadenza giugno 2026 -, la ‘Vecchia Signora’ potrebbe davvero prendere in considerazione l’idea di separarsi da Vlahovic, magari reinvestendo parte dei soldi per potenziare ulteriormente anche gli altri reparti. Ma i ‘Blues’, dal canto loro, avrebbero provato ad avanzare una proposta spiazzante.

Calciomercato, il Chelsea chiede Vlahovic in prestito: no secco della Juventus

La compagine londinese, entrando più nello specifico, pare abbia chiesto alla Juventus il trasferimento in prestito con riscatto del serbo. Immediata la risposta del club bianconero, che ovviamente non prende minimamente in considerazione tale ipotesi.

La cessione di Vlahovic non è fantasia totale, però potrebbe avvenire solo e soltanto a determinate condizioni. Servirà, dunque, un grande sforzo economico, altrimenti il rapporto tra i torinesi e l’ex Viola proseguirà.