Highlights | Filotto Juventus, Danilo batte l’Udinese: Napoli più vicino

La Juventus batte l’Udinese con un gol di Danilo nello scadere e si avvicina pericolosamente al Napoli, che ora è a quattro punti

Juventus inarrestabile in Serie A, che mette a segno l’ottava vittoria consecutiva battendo l’Udinese per 1-0. Ennesima vittoria di ‘corto muso’ che permette ai bianconeri di rilanciarsi nella corsa scudetto. Dopo un ricordo commovente per la scomparsa di Gianluca Vialli, con le parole toccanti di Pessotto, la partita ha inizio.

Un match duro dal punto di vista fisico e tattico per la squadra di Allegri, che trova di fronte a sé una squadra molto organizzata come quella di Sottil. Il muro davanti a Silvestri però crolla nei minuti finali, con Chiesa che mette in area un pallone delizioso che Danilo deve solo appoggiare in rete a porta vuota. Tre punti importanti che portano la Juventus a meno quattro dal Napoli, in attesa della partita contro la Sampdoria della squadra di Spalletti.

Serie A, Fiorentina avanti di rigore: Sassuolo battuto nel finale

Torna a vincere la Fiorentina nella seconda partita del 2023, dopo un deludente pareggio contro il Monza di qualche giorno fa. L’avversario messo al tappetto oggi è il Sassuolo, grazie ai gol di Saponara e Nico Gonzalez, la squadra di Italiano esce vittoriosa dal Franchi.

Ad aprire il tabellino dei marcatori è Riccardo Saponara, che dopo tre minuti dal suo ingresso in campo sigla il gol del vantaggio. Pareggia subito il Sassuolo con Berardi che segna dal dischetto, ma nel finale Nico Gonzalez sempre da calcio di rigore segna il gol del definitivo 2-1. Fiorentina che ritrova i tre punti e Sassuolo che incassa il terzo ko consecutivo.





Classifica Serie A: Napoli 41 punti; Juventus* 37; Milan 36; Inter 33; Lazio e Roma 30; Atalanta 28; Udinese* 25; Fiorentina* 23; Torino 22; Bologna 19; Empoli e Lecce 18; Salernitana, Monza e Sassuolo* 16; Spezia 14; Sampdoria 9; Cremonese 7; Verona 6