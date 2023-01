Subito e gratis a giugno: Juve-Inter, doppia beffa Premier

Il calciomercato di gennaio rischia di giocare in sfavore delle squadre italiane, specie delle big di Serie A

Il calciomercato invernale cominciato da nemmeno una settimana potrebbe creare problemi, più che risolverli, a molte squadre italiane. In particolare alle big della nostra Serie A, bloccate da bilancio o, è il caso della Juventus, da questioni che vanno anche oltre il calcio.

Abbiamo fatto il nome della Juve perché potrebbe essere lei una delle prime ‘vittime’ del ciclone Premier a cui è pressoché impossibile opporsi. I club inglesi sono ricchissimi e quindi possono offrire ingaggi migliori oltre che giocarsi l’appeal della Premier stessa, sorta di NBA pallonara. Andando al sodo: i bianconeri sono su Evan Ndicka, difensore mancino in scadenza contrattuale con l’Eintracht Francoforte.

Per il francese (che chiede cifre molto alte tra ingaggio e commissioni) è bagarre, con appunto le società d’Oltremanica in forte pressing e aperta sfida per accaparrarselo. La Juve, come il Milan, non è fuori dai giochi ma parte molto svantaggiata. Tra Arsenal e United potrebbe spuntarla il Tottenham dei grandi ex Paratici e Conte.

Il tecnico ha chiesto da tempo un centrale sinistro, per cui non è escluso che gli Spurs possano provare ad anticipare i tempi offrendo al club tedesco 7-8 milioni per averlo subito senza aspettare giugno.

Calciomercato Juventus e Inter, da Ndicka a Thuram: la Premier se li prende tutti

Dalla Juventus all’Inter, possibile seconda vittima visto che sempre le squadre di Premier sono forti anche su Marcus Thuram, il grande obiettivo dei nerazzurri per rinforzare l’attacco. Un obiettivo a zero, essendo il transalpino in scadenza col Borussia M’Gladbach.

Ma anche per Thuram si stanno muovendo le top britanniche. Nella fattispecie Chelsea e Manchester United. Entrambe pensano a lui per l’immediato, tenendo aperta la possibilità di un affare a giugno. Con tanti cari saluti a Marotta e compagni…