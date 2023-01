Colpo a zero a casa Mourinho, Maldini si iscrive alla corsa

Si preannuncia un infuocato derby di mercato per il big giallorosso, che va in scadenza a giugno

Nell’ambiente giallorosso si è tornato a parlare della questione del rinnovo di contratto di Nicolò Zaniolo, il trequartista che ha l’accordo in scadenza a giugno 2024. Dopo aver resistito al pressing della Juve, ora il club capitolino deve fare i conti con l’interesse del Milan, che ha puntato il giocatore.

Il numero 22 non è però l’unico profilo giallorosso che ha destato l’attenzione dell’abile Dt Paolo Maldini. Per sostituire Simon Kjaer, che a fine anno avrà 34 anni, i rossoneri stanno pensando ad un big che può arrivare a parametro zero. E sul quale già aveva messo gli occhi l’Inter.

Smalling conteso da Inter e Milan: la situazione

Più passano le settimane e più diventa probabile che Chris Smalling non rinnovi il suo contratto con la società capitolina. In questi giorni il difensore inglese era stato accostato con insistenza all’Inter, a caccia di un sostituto di Milan Skriniar, la cui situazione contrattuale non lascia ben sperare i tifosi della Beneamata.

Indiscrezioni delle ultime ore vorrebbero ora anche il Milan sulle tracce dell’ex Manchester United. Nonostante non sia un profilo che risponda alle ormai classiche ‘esigenze’ del club meneghino – anche Smalling non è più un giovincello – la sua esperienza potrebbe tornare molto utile a Stefano Pioli.