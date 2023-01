Scontri tra tifosi di Roma e Napoli in autostrada: un ferito

Brutte notizie che arrivano dalle tifoserie di Roma e Napoli, che si scontrano sull’autostrada del sole: un ferito

La 17esima giornata di Serie A vive oggi partite fondamentali per la lotta scudetto e non solo. Il Napoli alle 18 sfida la Sampdoria al Marassi, mentre questa sera chiude la domenica di calcio il big match tra Milan e Roma, crocevia importante sia in chiave scudetto che in chiave Champions League.

Sull’autostrada del sole, all’altezza di Arezzo, si sono scontrati i tifosi di Napoli e Roma dando vita a pericolosi tafferugli che hanno creato ben 9 km di fila. Un agguato che ha portato a un ferito.

Scontri tra romanisti e napoletani nell’area di servizio: autostrada bloccata e un ferito

Brutto episodio tra i tifosi della Roma e quelli del Napoli, che nell’area di servizio dell’Autostrada del sole all’altezza di Arezzo, proprio dove avvenne la tragedia di Gabriele Sandri. Secondo quanto riportato da ‘Ansa’ i tifosi partenopei avrebbero fatto un agguato a quelli giallorossi, lanciandogli oggetti e pietre.

Da lì si sono scatenati gli scontri, con un ferito trasportato in ospedale. Un brutto episodio in vista delle due partite delle 18 e delle 20:45 che vedranno protagoniste Roma e Napoli.