Inzaghi ancora nel mirino: “Non può avere certi problemi”

Il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it nella trasmissione TvPlay in onda sul canale Twitch.

Per quanto riguarda il pareggio dei nerazzurri sul campo del Monza, Biasin ha dichiarato che “è stato un weekend di rimonte, è successo a Lazio, Milan e Inter. Quella dell’Inter è legata a due piani di ragionamento, è una squadra che ha problemi di tenuta sia fisica che mentale, ci sono giocatori che fanno fatica quando entrano, questioni di campo che Simone Inzaghi deve analizzare perché una squadra che mira allo Scudetto non può avere certi problemi. Certo che parleremmo d’altro se l’arbitro avesse fatto il suo lavoro, l’Inter ha i suoi problemi ma è anche vero che senza disastri arbitrali probabilmente l’Inter ora sarebbe in una situazione di morale diversa”.

Fabrizio Biasin a TvPlay: “i calciatori hanno capito l’idea di Allegri, e i risultati si vedono”

Fabrizio Biasin, ha parlato anche del momento che sta vivendo la Juventus, diretta concorrente dell’Inter, che ha inanellato otto vittorie consecutive.

Il giornalista, sulla rimonta dei bianconeri, ha aggiunto che “se tu riesci a trasmettere la tua idea ai giocatori hai fatto il tuo lavoro. Inizialmente la Juventus non ci stava capendo niente, ora però l’idea di Allegri è passata in toto ai calciatori e i risultati si vedono”. Ha concluso il proprio intervento svelando il tipo di calcio che preferisce, specificando che “mi piace sia il calcio bellissimo di De Zerbi che quello pragmatico di Allegri, perché entrambi in maniera diversa riescono a dare una propria idea alla squadra”.