Conte lo strappa all’Inter: servono 90 milioni

Antonio Conte prepara l’assalto del Tottenham a Lautaro Martinez: il tecnico vuole l’attaccante argentino

Il ritorno al gol di Lautaro Martinez non passa inosservato a Londra, dove Antonio Conte tiene d’occhio l’attaccante argentino che ha fatto “esplodere ” all’Inter.

Lautaro Martinez resta un pallino di Antonio Conte: il tecnico del Tottenham vorrebbe alla sua corte l’attaccante argentino che, alle dipendenze del trainer salentino, ha fatto benissimo. In particolar modo, sotto la gestione di Antonio Conte, il Toro ha giocato novantasette partite, segnando quaranta gol e realizzando diciannove assist tra campionato e coppe.

Antonio Conte, ma non solo: l’attaccante originario di Bahía Blanca è un vecchio pallino anche di Fabio Paratici che, in passato, lo avrebbe voluto portare anche alla Juventus.

Calciomercato Inter, il Tottenham di Conte su Lautaro Martinez

In vista della prossima stagione, Antonio Conte punta al rinnovo di contratto con gli Spurs e all’ingaggio di Lautaro Martinez, da affiancare ad Harry Kane.

Riuscirci, però, non sarà semplice. L’ex Racing, infatti, è legato all’Inter da altri tre anni e mezzo di contratto e la sua valutazione si aggira intorno ai 75 milioni di euro. Per potarlo via da Milano, potrebbe servire una maxi-offerta tra gli ottanta ed i novanta milioni di euro.