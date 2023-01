Ansia Supercoppa per l’Inter, allarme Calhanoglu

La presenza del centrocampista turco è in forte dubbio per il derby di Supercoppa tra Inter e Milan, ora Inzaghi deve sperare nel recupero di Brozovic per affidargli la mediana

Simone Inzaghi dovrebbe poter contare su Nicolò Barella in occasione dell’imminente sfida di Supercoppa Italiana tra Inter e Milan. Il centrocampista azzurro avrebbe recuperato dal recente infortunio per affaticamento nel corso del passato match di campionato contro il Monza, ma dovrebbe comunque restare a riposo in Coppa Italia.

Diverso è il discorso per Hakan Calhanoglu. Il turco avrebbe infatti rimediato un guaio muscolare all’ileopsoas, flessore dell’anca, che quasi certamente lo costringerà al riposo forzato e alla possibilità di guardare il derby da lontano. Il tecnico spera dunque di recuperare a pieno il playmaker titolare Marcelo Brozovic, reduce anch’egli da qualche problemino fisico a seguito dell’impegno del Campionato del Mondo di Qatar.

In ogni caso, si attendono gli esiti dei nuovi accertamenti medici in programma nella giornata di domani per scongiurare lesioni importanti e formulare una stima sulle tempistiche di recupero.