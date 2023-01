Batosta dopo Monza-Inter: stop di un mese

Dopo l’entusiasmante vittoria contro il Napoli, l’Inter ha collezionato soltanto un pari in casa del Monza: nerazzurri furiosi

Prima i tre punti importanti conquistati contro la compagine di Spalletti, poi un pari amaro in casa del Monza. Con Raffaele Palladino la squadra brianzola ha trovato la giusta quadratura, ma i nerazzurri sono furiosi per alcuni motivi. In caso di vittoria, l’Inter avrebbe recuperato altri punti utili sul Milan, bloccata sul 2-2 dalla Roma, ma ora il divario resta sempre enorme dalla capolista Napoli, che si è laureata campione d’inverno.

Così pesa molto in ottica risultato, la direzione di gara di Juan Luca Sacchi, che ha fischiato un fallo un attimo prima del gol messo a segno da Francesco Acerbi. Ora come svelato da La Gazzetta dello Sport, a causa del grossolano errore l’arbitro resterà fermo per 3 o 4 giornate, tornando direttamente a febbraio. Secondo alcune indiscrezioni arrivate dall’U-Power Stadium, sembra che il direttore di gara abbia detto la verità ammettendo anche il suo sbaglio davanti alla società nerazzurra. Il fischio è arrivato un attimo prima della rete di Acerbi e quindi non si può parlare di gol annullato: l’arbitro aveva già fischiato prima per un contatto in area di rigore, ma ad ostacolarsi sono due calciatori del Monza che inciampiano e cadono letteralmente.

Monza-Inter, Sacchi non arbitrerà per un mese

Una scelta che si è rivelata ingiusta per il club nerazzurro, che vuole continuare a farsi sentire dopo l’errore arbitrale nel secondo tempo. Sarebbe stato il gol dell’1-3 mettendo così la sfida in discesa conquistando un’altra vittoria decisiva in ottica Scudetto, ma così non è stato.

Ora il fischietto di Macerata tornerà direttamente con una sfida in Serie B o da quarto uomo: già nella scorsa stagione c’è stato uno stop quando fu bloccato dopo la 33esima giornata Juventus-Bologna nel duro scontro, faccia a faccia con Gary Medel, che riuscì anche ad ottenere soltanto una giornata di squalifica dopo le due date dal Giudice sportivo.