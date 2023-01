Nuovo nome per la difesa dell’Inter: può arrivare con lo sconto

L’Inter di Simone Inzaghi potrebbe mettere gli occhi su Nico Elvedi, difensore centrale del Gladbach. Le ultimissime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi, con il pareggio maturato in quel di Monza, ha dato praticamente l’addio a tutte le velleità di insidiare il Napoli per la vittoria del campionato italiano.

Quelli che sembravano tre punti ormai in tasca per la Beneamata si sono trasformati in un incubo negli ultimi minuti per mano di Luca Caldirola, difensore che ha costretto Denzel Dumfries all’autogol, e Juan Luca Sacchi, direttore di gara che ha negato una rete assolutamente regolare a Francesco Acerbi. Una serata decisamente storta per l’Inter che ha mostrato però, ancora una volta, tutte le sue lacune dal punto di vista difensivo in trasferta. I nerazzurri subiscono troppi gol in questa stagione e la situazione di Milan Skriniar, in scadenza di contratto, preoccupa e non poco la dirigenza della Beneamata che, in caso di mancato rinnovo, dovrà trovare un sostituto almeno nella prossima estate di calciomercato. In quest’ottica attenzione al profilo di Nico Elvedi, difensore centrale svizzero in forza al Gladbach e in scadenza di contratto con la società tedesca nel 2024.

Calciomercato Inter, Elvedi nel mirino: tutti i dettagli

Nico Elvedi, difensore centrale impegnato anche al mondiale in Qatar con la sua Svizzera, è in scadenza di contratto nel 2024. Attualmente per il nativo di Zurigo è prevista un’opzione di rinnovo del contratto a determinate condizioni, ma in caso di mancato prolungamento l’Inter potrebbe andare all’assalto nella prossima estate di calciomercato.

In questa stagione finora con la maglia del Gladbach, Elvedi ha collezionato 13 presenze mettendo a segno due reti nel campionato tedesco. Inoltre, il giocatore rossocrociato potrebbe essere adatto anche come braccetto di destra difensivo vista l’adattabilità ad agire da terzino come abbiamo potuto vedere con la maglia della società tedesca.