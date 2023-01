TV PLAY | Dilemma Inter sul futuro: “Dipende tutto da Zhang”

Mercato in evoluzione per l’Inter: ne ha parlato il giornalista di Telenova Fabio Santini a Calciomercato.it in onda su TvPlay

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it su TvPlay, il giornalista di Telenova, Fabio Santini, ha fatto il punto sulla situazione del calciomercato dell’Inter.

“L’Inter ha offerto a Skriniar 6,5 milioni più bonus” ha spiegato Fabio Santini partendo dalla questione relativa al rinnovo contrattuale di Milan Skriniar il quale “ancora non ha risposto”. Una mancata risposta legata al fatto che “l’agente del difensore sta cercando di capire se c’è veramente l’offerta di 9 milioni per 4 anni dal PSG”.

Paris Saint-Germain, ma non solo: “Si è parlato anche di Barcellona e del Tottenham di Conte. Campos del Psg è molto intelligente, non vuole buttare denaro. L’Inter potrebbe arrivare anche a sette milioni, pagando subito una parte dei bonus per convincere il difensore a restare”.

Calciomercato Inter, Santini sul futuro di Inzaghi

Fabio Santini ha poi parlato anche del futuro di Simone Inzaghi: “Lo terrei, da poco ha rinnovato per 5 milioni e mezzo. I tifosi dell’Inter possono solo sperare che Zhang ceda l’Inter”. A proposito di cessione de club: “Tutto è bloccato per la questione relativa allo stadio San Siro, se si smuoverà qualcosa allora forse qualcosa può cambiare”. Per la cessione, dunque “lo stadio di proprietà è fondamentale. Con Zhang l’Inter ha sempre un muro davanti”.

Le questioni societarie potrebbero ancora una volta toccare il mercato: “Dumfries sarà uno dei giocatori che potrebbe essere ceduto per finanziare e risistemare i conti. Ausilio e Marotta avevano fatto un lavoro straordinario per prendere Bremer, ma Zhang ha rifiutato di andare avanti perché non voleva cedere Skriniar”.

Infine, sull’obiettivo Rabiot: “Finora è stato uno dei migliori e ad Allegri piace molto. Pe rinnovare con la Juventus, chiede 10 milioni di euro più altri dieci di commissioni. Allegri attende di valutare le condizioni di Pogba che dovrebbe essere vicino a un graduale rientro”.