Giorni contati al Real, Inter e Juve si iscrivono alla corsa per il big

Il giocatore francese non sembra avere un futuro col club merengue: tre società, tra cui le due big italiane, si contendono il suo cartellino

Già messo in discussione mesi addietro per delle prestazioni abbastanza deludenti, non in linea con le alte aspettative riposte nei suoi confronti, il calciatore transalpino ha ‘completato’ il suo percorso di diffidenza nei suoi confronti con uno sciagurato dispimpegno difensivo che ha dato il ‘la‘ al primo gol del Villarreal nell’ultimo confronto col Real Madrid, appena tre giorni fa.

L’episodio dell’Estadio de La Ceramica è solo l’amara ciliegina sulla torta di un rendimento che, col passare dei mesi, si è fatto sempre meno performante. Assieme al nuovo arrivato Antonio Rudiger, che però avrebbe ancora la piccola scusante dell’ambientamento, l’ex Lione rischia di scivolare indietro nelle gerarchie di Carlo Ancelotti. Che potrebbe rispostare sulla fascia sinisra, al posto suo, David Alaba, che per tanti anni al Bayern Monaco ha occupato proprio la corsia mancina. Con ottimi risultati.

Ancelotti toglie il veto su Mendy: affare da 60 milioni

Il protagonista della vicenda, il calciatore che potrebbe diventare uno dei piatti forti del prossimo mercato estivo, è quel Ferland Mendy già seguito con interesse dalla Juve due stagioni fa. Titolare di un contratto fino al 2025 col club madrileno, il transalpino verrà certamente messo sul mercato la prossima estate.

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Fichajes.net‘, il Real Madrid avrebbe già fissato il prezzo al quale cedere il suo calciatore. Anche per fare cassa in vista di possibili assalti ai nuovi crack del calcio mondiale – leggi Jude Bellingham – il club spagnolo vuole 60 milioni per il cartellino del francese. Una base d’asta che non potrebbe vedere la partecipazione di Juve e Inter, l’altra squadra italiana che aveva già cerchiato in rosso, nell’agenda di mercato, il nome di Mendy. La società favorita nella corsa al calciatore è dunque il facoltoso Manchester City di Pep Guardiola.