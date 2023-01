Pirlo nuovo ct della Nazionale: c’è già la proposta

Dopo il cocente esonero alla Juventus, Andrea Pirlo ha optato per l’avventura in Turchia alla guida del Karagümrük: suggestione Ct di una Nazionale

L’allenatore italiano è partito con la sua prima avventura da urlo alla guida della Juventus, ma Andrea Pirlo è stato esonerato al termine della stagione con il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri. Così l’ex centrocampista del Milan ha optato per una nuova destinazione, anche a sorpresa, sposando il progetto della compagine turca, il Karagumruk.

Nelle ultime ore tante Nazionali, dopo il deludente Mondiale in Qatar, sono alla ricerca di Ct con profili davvero suggestivi. Così Roberto Martinez è diventato Ct della Nazionale portoghese e così il Belgio vuole annunciare il nuovo commissario tecnico in tempi brevi aprendo anche la sezione delle candidature online con un vero e proprio annuncio di lavoro. In tanti hanno inviato la loro richiesta e, come svelato dal sito olandese HLN, ci sarebbe anche Andrea Pirlo per proporsi in questa nuova avventura alquanto a sorpresa. Al momento Pirlo si trova alla guida della squadra turca, il Karagumrük, attualmente decima in classifica. Per scegliere il nuovo Ct della Nazionale belga ci saranno il CEO federale Peter Bossaert, Bart Verhaeghe (Brugge), Sven Jaecques (Anversa) e Pierre Lochte (Standard).

Pirlo Ct come nuova sfida, la pazza idea

In questi giorni sarà svelato il nome del nuovo Ct della Nazionale belga: a sorpresa così Andrea Pirlo ha inviato la sua candidatura per dire addio al progetto turco per essere pronto anche per questo nuovo ruolo.

Novità importanti per conoscere da vicino il futuro della leggenda italiana, campione del Mondo nel 2006 con la Nazionale azzurra: un’idea pazza quella di optare per il ruolo di commissario tecnico di una delle squadre più forti a livello europeo. Il Belgio intende rinnovare la sua rosa puntando su giovani talenti in rampa di lancio in questi mesi per dire addio ai giocatori più esperti, ormai fuori dal progetto.