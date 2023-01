Super colpo in Premier 🔥, ecco l’erede di Bonucci 👀

La dirigenza della Juventus al lavoro anche per il post Bonucci: l’ultima idea per la difesa bianconera. Tutte le cifre e i dettagli

“Venerdì sarà una bellissima serata di calcio, è sempre bello giocare a Napoli. Ma dobbiamo fare un passettino alla volta, il Napoli ha tanti punti di vantaggio ed è ancora nettamente favorito”.

“Siamo a 37 punti, ma alzare l’asticella per me significa alzare le prestazioni a livello tecnico ma anche difensivo. Chi rientra degli infortunati? Nessuno, spero che nel giro di 20 giorni siano tutti a disposizione. Poi magari tra una settimana viene fuori un altro problema”. Massimiliano Allegri ha presentato così lo scontro diretto del Maradona contro il Napoli, in programma venerdì. Uno snodo cruciale per il campionato che la Juventus dovrà affrontare ancora senza tanti big. Da Pogba e Vlahovic al capitano, Leonardo Bonucci. Il difensore è stato nuovamente fermato da un infortunio, e oltre al campo in casa bianconera si pensa già alla sua successione.

Calciomercato Juve, il super colpo in Premier League

Bonucci è ancora legato alla Juventus fino al 2024 e la dirigenza bianconera sta già sondando il mercato.

Nel mirino potrebbe finire anche Saliba, il difensore francese attualmente in forza all’Arsenal. Il classe 2001 sta diventando uno dei grandi protagonisti della squadra di Arteta capolista in Premier League. Per il centrale è anche arrivata la convocazione al Mondiale con la Francia vice campione del mondo. Tuttavia, la sua valutazione ha già raggiunto i 40-45 milioni di euro. La Juventus è avvisata.