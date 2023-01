Il Milan punta tutto sul jolly a gennaio: pronto lo scambio

Il Milan di Paolo Maldini avrebbe messo nel mirino il profilo di Patrick Ciurria, tuttofare a centrocampo del Monza di Adriano Galliani: le ultimissime notizie di calciomercato in Serie A

Il Milan di Stefano Pioli, nonostante la buonissima prestazione, non è riuscito ad andare oltre il pareggio contro la Roma di Josè Mourinho.

I rossoneri, reduci dalla prima vittoria dell’anno in casa della Salernitana di Davide Nicola, non sono riusciti ad ottenere la continuità di risultati necessaria per mantenere il ritmo del Napoli di Luciano Spalletti, uscito vincitore e con punti pesantissimi dalla trasferta di Genova contro la Sampdoria di Dejan Stankovic. Il Milan inoltre è impegnato su diversi fronti anche in sede di calciomercato. Il Diavolo infatti avrebbe bisogno di qualche aggiustamento all’interno dell’organico per riuscire a competere al meglio sia nel campionato italiano di Serie A che in Champions League dove agli ottavi di finale ci sarà il Tottenham di Antonio Conte, vecchio avversario di Pioli nell’anno dello scudetto dell’Inter, precedente a quello del trionfo proprio dei rossoneri. Per rinforzare la rosa, Paolo Maldini, direttore tecnico, starebbe pensando al nome di un jolly: stiamo parlando di Patrick Ciurria, tuttofare del Monza di Adriano Galliani in gol proprio contro la Beneamata nell’anticipo di sabato sera al Brianteo.

Calciomercato Milan, occhi su Ciurria: la situazione nel dettaglio

Patrick Ciurria si sta mettendo in mostra alla grande con la maglia del Monza, club decisamente amico del Milan di Paolo Maldini visti i vertici nelle persone di Galliani e Berlusconi, storica spina dorsale del Diavolo dei record per oltre 25 anni di proprietà.

I rossoneri, per convincere i loro dirimpettai, potrebbero mettere sul piatto il profilo di Gabbia, giovane difensore centrale che sta trovando poco spazio in quel della Milano sponda Milan. Occhio però anche alla concorrenza del Torino di Ivan Juric, molto attento al nome di Ciurria, in grandissima crescita in questi mesi con il Monza.