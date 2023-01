Inter, 👀 occhio all’ex Juventus come erede di Inzaghi

Il cammino di Simone Inzaghi con l’Inter continua a essere pieno di ostacoli: la società nerazzurra pensa a un ex Juventus come sostituto

Un passaggio di turno complicatissimo per l‘Inter in Coppa Italia, che riesce ad avere la meglio sul Parma solo dopo i tempi supplementari. Ennesima partita più complicata del previsto, cosa già successa più volte in stagione, come nell’ultima giornata di campionato contro il Monza, partita pareggiata per 2-2.

Così il futuro di Simone Inzaghi continua a essere in bilico, con la società nerazzurra che a fine stagione tirerà le somme. Nel frattempo si continuano ad accostare diversi nomi alla panchina interista e l’ultimo potrebbe essere quello di Igor Tudor.

Calciomercato Inter, Tudor l’idea per il post Inzaghi

Un po’ come il caso dei ‘cervelli in fuga’ dall’Italia, anche Igor Tudor ha lasciato il paese per portare il suo calcio altrove, in questo caso al Marsiglia. Qui il tecnico ex Verona sembra aver trovato la giusta quadra per il club francese, che ha registrato la migliore partenza del XXI secolo.

Il Marsiglia riceve consensi e Igor Tudor inizia a fare gola anche ai club italiani. L’Inter infatti potrebbe pensarci nel caso in cui con Simone Inzaghi le cose non andassero nel modo migliore e si dovesse cercare un sostituto. Tudor potrebbe essere il nome giusto perché conosce il calcio italiano e potrebbe portare una ventata fresca in nerazzurro. Ma tutto ovviamente dipenderà dal futuro di Inzaghi.