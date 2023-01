Il Bayern può offrirlo all’Inter: super scambio per l’estate 🤝

Le questioni contrattuali continuano ad essere di primaria importanza in Italia come all’estero. L’Inter lavora su pi├╣ fronti, soprattutto in difesa, e da quel reparto potrebbe scaturire anche qualche suggestione sorprendente┬á

L’Inter ├Ę impegnata in campo in una difficile rimonta alle zone alte della classifica, bruscamente interrotta dal pareggio di Monza arrivato appena dopo la bella vittoria contro il Napoli. In Coppa Italia Lautaro e soci hanno passato il turno solo ai supplementari contro una compagine di Serie B come il Parma, incassando peraltro ancora una volta gol.

Proprio la difesa resta un tema cardine dell’Inter attuale che incassa troppo e che anche in ottica calciomercato ha proprio da mettere a posto qualche tassello in quella zona di campo. I meneghini infatti lavorano sui tanti rinnovi di contratto in ballo in questo momento. Skriniar e in second’ordine de Vrij restano quelli pi├╣ urgenti vista la chiusura dell’accordo a giugno 2023. A seguire occhio anche ad Alessandro Bastoni, del quale si ├Ę parlato soprattutto nelle scorse settimane, e che ha il contratto in scadenza nel 2024. Un difensore di grande potenziale quest’ultimo che piace in Premier ma potrebbe attirare l’attenzione anche in Germania.

Calciomercato Inter, Pavard in bilico al Bayern Monaco: idea di scambio con Bastoni

In Bundesliga gli occhi sono puntati sulle vicende di casa Bayern Monaco, col club teutonico che pure ha alcune situazioni contrattuali da andare a risolvere.

Per i bavaresi va osservato Benjamin Pavard, terzino destro francese in scadenza 2024. A tal proposito nei giorni scorsi Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del club tedesco, ha parlato a ‘L’Equipe’ dicendo: “Stiamo parlando, non mi interessa se sia in contatto con altri club oppure no. Il nostro obiettivo ├Ę un altro: Benjamin ├Ę un giocatore molto importante per noi, mi ha detto che si sente molto bene qui e cercheremo di andare avanti insieme“.

Si lavora quindi sul rinnovo, ma qualora non dovesse arrivare la prossima estate potrebbe rappresentare l’ultimo momento utile per monetizzare al meglio. In questo senso i bavaresi potrebbero anche provare uno scambio con l’Inter per Bastoni, che senza una firma si ritroverebbe con la stessa situazione. I nerazzurri dal canto loro rifiuterebbe avendo tutte le intenzioni di prolungare.