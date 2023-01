Juve-Milan, proposta a sorpresa: così tradisce l’Inter

Il calciomercato di Juventus e Milan può infiammarsi: nome a sorpresa, spunta un ex nerazzurro già per gennaio

Il campionato di Serie A sta continuando a riservare sorprese. Dal Milan che ha perso terreno sul Napoli capolista alla sorprendente rimonta della Juventus arrivata fino al secondo posto.

Dal calcio giocato al calciomercato il passo è straordinariamente breve e a gennaio potrebbero spuntare novità interessanti alle rose delle big del nostro calcio. Diversi i profili attenzionati con un nome in particolare, già protagonista in Serie A in passato e che adesso potrebbe riavvicinarsi al ritorno in Italia. Si tratta di Geoffrey Kondogbia, con un passato non troppo fortunato con la maglia dell’Inter e attualmente sotto contratto con l’Atletico Madrid. Il centrocampista francese è in scadenza nell’estate 2024 con i ‘Colchoneros’ e non rientra nei piani di Diego Simeone per l’immediato futuro. Ecco perchè il suo addio, già nel mese di gennaio, potrebbe consumarsi senza troppi problemi. Il giocatore sarebbe già stato offerto a Milan e Juventus per le prossime settimane: le difficoltà in mediana, soprattutto dei rossoneri, sono palesi ed è per questo che il profilo del classe ’93 potrebbe risultare decisamente appetibile.

Kondogbia tra Juve e Milan: manca un tassello

Anche perchè l’Atletico Madrid ha già scelto l’erede e per fare spazio alla nuova firma richiesta da Simeone, Geoffrey Kondogbia dovrà partire.

Il giocatore prescelto dal ‘Cholo’ Simeone è Sofyan Amrabat, grande progagonista con la maglia della Fiorentina e tra i migliori del Marocco nell’ultima rassegna mondiale in Qatar. Amrabat sembrerebbe quindi tra le priorità dell’Atletico Madrid e già nelle prossime settimane potrebbe arrivare la svolta decisiva, che permetterebbe poi anche a Kondogbia di fare le valigie per il clamoroso ritorno in Serie A.