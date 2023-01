E’ la sera di Bennacer: arriva la firma

Oltre al calciomercato di riparazione, per le società è tempo di pensare anche ai rinnovi contrattuali dei rispettivi calciatori.

Il calciomercato sta entrando sempre di più nel vivo, permettendo alle società di rinforzarsi in vista della seconda parte di stagione.

Oltre a possibili acquisti e cessioni, però, molti club stanno facendo i conti anche con i rinnovi contrattuali dei rispettivi calciatori, sopratutto quelli ritenuti indispensabili per il progetto tecnico. Proprio per quanto riguarda il discorso legato ai rinnovi contrattuali, una delle squadre più attive è il Milan, che vuole blindare i calciatori ritenuti importanti per il modo di giocare di Stefano Pioli. A tal proposito, uno dei centrocampisti più importanti della rosa sta per apporre la propria firma sul nuovo contratto.

E’ il giorno di Bennacer: il centrocampista a Casa Milan per firmare il rinnovo

Come detto, oltre a pensare al mercato di riparazione, il Milan è molto attivo sul fronte rinnovi, tanto che un big del centrocampo sta per apporre la propria firma sul nuovo accordo.

Stiamo parlando di Ismael Bennacer, centrocampista algerino classe 1997. Il ragazzo, infatti, è da poco arrivato a Casa Milan per firmare il nuovo accordo con il club rossonero. Il nuovo contratto scadrà nel 2027, con l’algerino che arriverà a percepire circa 4,2 milioni di euro netti a stagione più bonus. Inoltre nel nuovo accordo è prevista una clausola da 50 milioni di euro, valida dall’estate 2024. Si tratta di un rinnovo molto importante per il Milan, con la dirigenza e Pioli che stanno dimostrando di puntare molto su di lui. In attesa di possibili acquisti, la società ha messo fine a tutte le voci riguardanti Bennacer, che si appresta ad indossare la maglia rossonera ancora a lungo.