Inter, Lukaku bis: Dumfries sacrificato per il grande ritorno

Dopo il ritorno di Romelu Lukaku l’Inter prepara un altro grande colpo dalla Premier League: necessario il sacrificio di Dumfries

Sono diversi i campioni che sono passati per le fila dell’Inter negli anni, come Kovacic, Coutinho o altri. Nel frattempo altri campioni continuano a esserci nella rosa nerazzurra che fanno gola a tanti club europei. In particolare è Denzel Dumfries a essere al centro del calciomercato nerazzurro e ad essere uno dei più ricercati dai top club europei.

Proprio il sacrificio del terzino olandese potrebbe essere necessario per mettere a segno un altro colpo importante dalla Premier League. O meglio, un altro ritorno importante. Dopo quello di Romelu Lukaku un altro big potrebbe tornare.

Calciomercato Inter, Dumfries sacrificato per il ritorno di Cancelo dal Manchester City

Il futuro di Joao Cancelo potrebbe cambiare e dall’Inghilterra arriva l’allarme per il Manchester City. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sports’, il terzino portoghese ha attirato su di sé l’interesse di diversi club, tra cui anche italiani.

In particolare l’Inter potrebbe pensare al ritorno di Cancelo. Visto che la valutazione del giocatore e soprattutto il suo ingaggio non sarebbe semplice da sostenere, il sacrificio di Dumfries diventerebbe necessario per la società nerazzurra. Con l’uscita di Dumfries l’Inter potrebbe mettere a segno un colpo top, con un piccolo sacrificio economico. Un Lukaku bis potrebbe essere sacrificato.