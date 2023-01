Skriniar-Inter, ora è addio: l’annuncio spiazza tutti

L’Inter continua a lavorare in ottica futura, ma Milan Skriniar è destinato a dire addio alla società nerazzurra: la verità sullo slovacco

Il centrale slovacco, ad un passo dall’addio già in estate, ha optato per la permanenza in nerazzurro. Ora il suo futuro potrebbe essere lontano da Milano con tanti top club d’Europa pronti a puntare su di lui.

Nel corso delle stagioni l’ormai esperto difensore dell’Inter si è fatto valere diventando così protagonista indiscusso con uno Scudetto in bacheca conquistato sotto la gestione di Antonio Conte. Milan Skriniar è ormai pronto anche per sposare un nuovo progetto più interessante in ottica futura: difficilmente partirà a gennaio, ma c’è il rischio che possa salutare i nerazzurri a parametro zero. Per la società milanese sarebbe una vera e propria beffa dopo i numerosi contatti per il possibile rinnovo contrattuale del giocatore.