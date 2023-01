Super offerta al big bianconero 👀, adesso Allegri trema 😱

Possibile offerta al big bianconero, adesso Allegri trema: tutti i dettagli e gli ultimi aggiornamenti in casa bianconera

“Non basta dire siamo la Juventus, dobbiamo dimostrarlo. La Juventus c’è, c’era anche prima e sono d’accordo che ora non siamo all’altezza della Juventus”.

“Da quando sono arrivato alla Juventus ho sempre detto che bisogna pensare a ogni partita. Quando si mette il focus troppo lontano si perdono gli obiettivi di ogni giorno. Non è scontato un passaggio o accorciare dieci metri. Se non curiamo queste cose, difficilmente vinceremo più partite di fila”. Questo è stato il duro sfogo, con parole da vero leader, di Danilo dopo Maccabi Haifa-Juventus. Nel momento più basso della stagione dei bianconeri, è stato è brasiliano ad alzare la voce e farsi sentire con i propri compagni anche pubblicamente. Le partite di fila nominate da Danilo sono arrivate, ben otto consecutive in campionato senza subire gol. L’ultima, contro l’Udinese, l’ha decisa proprio il difensore, che è anche in aria di rinnovo. Non mancano, però, le sirene estere.

Calciomercato Juve, possibile tentativo del Newcastle per Danilo

A mettere gli occhi sull’ex Real Madrid e Manchester City potrebbe essere anche il ricco Newcastle.

In caso di qualificazione alla prossima Champions League, i Magpies potrebbero infatti andare anche alla ricerca di un profilo di esperienza come quello del difensore brasiliano. Tuttavia, Danilo è sempre più leader in bianconero e il suo rinnovo oltre il 2024 sembra ormai una formalità. Il giocatore potrebbe presto legarsi alla Juventus a vita.