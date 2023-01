Premier choc, salta l’allenamento: la Juve scova l’erede di Di Maria

L’esterno argentino ha un futuro incerto alla Juventus, intanto cresce l’attesa di scoprire il nome del sostituto. Uno degli obiettivi bianconeri salta l’allenamento con la Prima Squadra del club inglese, è aria di cessione

Angel Di Maria ha avuto poche possibilità infondere il proprio talento in Serie A con la maglia della Juventus nel corso della prima metà di stagione. Complice anche l’acciacco fisico che lo ha tenuto lontano dai terreni di gioco per diverso tempo, prima di volare direttamente in Qatar per prendere parte al ritiro Mondiale con la Nazionale argentina.

Il suo apporto è stato quindi fondamentale per il commissario tecnico Lionel Scaloni, tanto da essere fregiato del premio ‘Man of the Match’ della finale contro la Francia. Il suo rientro a Torino è stato dunque esplosivo. Adesso le attenzioni sono tutte puntate su di lui. Deve riscattare l’avvio di stagione con prestazioni degne del suo nome, altrimenti potrebbe cadere nuovamente nel girone degli eterni incostanti. Nel frattempo, in ottica mercato, il suo profilo continua a fare gola anche all’estero. Le chance di rinnovo con la Juventus sono tendenzialmente buone, ma non è detta l’ultima parola. L’avventura in bianconero potrebbe infatti rappresentare soltanto una sorta di transizione dal passato (il PSG, ndr) al futuro ancora tutto da scoprire.

Calciomercato, l’indizio di Trossard sul mercato: c’è la Juve

Nel caso in cui tale rinnovo non prendesse forma, la dirigenza bianconera deve tutelarsi per garantire a Massimiliano Allegri o chi per lui un rispettabile erede. Nelle ultime ore è rispuntato il nome di Leandro Trossard, esterno d’attacco di proprietà del Brighton.

Quest’ultimo, secondo gli aggiornamenti delle fonti inglesi, avrebbe lasciato al mondo mediatico un indizio non indifferente. Sarebbe infatti stato tagliato fuori dagli allenamenti della Prima Squadra, a pochi giorni dalla disputa dell’importante match di Premier League contro il Liverpool. Una grande sorpresa, considerato che in 16 partite ha messo a segno 7 reti e fornito 3 assist. Numeri, insomma, da top player.

C’è chi spera possa trattarsi di qualche movimento di mercato, magari proprio verso la Juventus. Certo si tratta di un profilo costoso, da almeno 30 milioni di euro. I bianconeri, al momento, non sarebbero disposti a spendere tanto viste le evidenti problematiche societarie ancora da risolvere.